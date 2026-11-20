Працівники «Київводоканалу» Дмитро Петров та Віталій Крючек загинули на робочих місцях

У ніч проти 20 листопада внаслідок російської ракетної атаки на об’єкт «Київводоканалу» загинули двоє працівників підприємства, які перебували на робочих місцях і забезпечували столицю водою. Ще семеро фахівців дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву пресслужби підприємства.

Жертвами російського обстрілу стали Дмитро Петров та Віталій Крючек.

«Сьогодні внаслідок злочинної ракетної атаки на об’єкт «Київводоканалу» ми втратили двох наших колег, які, ризикуючи власним життям, вночі робили усе залежне для забезпечення киян водою. Ми щиро співчуваємо родинам Дмитра Петрова та Віталія Крючека, які загинули на робочих місцях від рук окупантів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали ще семеро працівників підприємства. Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу.

У «Київводоканалі» наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує гуманітарні об’єкти та критичну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей води, тепла й світла. Попри небезпеку, столичні комунальники продовжують роботу, аби підтримувати життєдіяльність міста.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Унаслідок ворожого удару в ніч на 20 листопада пошкоджень зазнали об'єкти «Київводоканалу».