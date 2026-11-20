Терміни проведення робіт можуть затягнутися через часті повітряні тривоги

У п'ятницю, 20 листопада, протягом дня можливі відключення електроенергії у Згурівській та Яготинській громадах Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Як пояснили в ОВА, обмеження необхідні для проведення ремонтних робіт на енергетичному обладнанні, яке постраждало внаслідок російських атак.

В адміністрації зауважили, що терміни проведення робіт можуть затягнутися через часті повітряні тривоги.

«На жаль, під час тривог не можемо працювати через небезпеку для наших фахівців», – додали в КОВА.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, унаслідок якої постраждали двоє людей та зафіксовано руйнування у двох районах.

Також впродовж ночі та вранці 20 листопада російські війська атакували Київ ракетами, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.