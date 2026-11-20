На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби столичного главку поліції

Учора внаслідок ворожої атаки дрон впав на житловий будинок у Подільському районі столиці. Під час обстеження будівлі вибухотехніки виявили та знешкодили нездетоновану бойову частину безпілотника вагою близько 50 кілограмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби столичного главку поліції.

Під час обстеження будівлі фахівці виявили нездетоновану бойову частину безпілотника вагою близько 50 кілограмів фото: поліція Києва

За оцінками правоохоронців, якби бойова частина здетонувала, вибух міг би зруйнувати усі п’ять поверхів житлового будинку.

Вибухотехніки провели розряджання небезпечного предмета та транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада внаслідок російського обстрілу Києва пожежі зафіксовано у трьох районах міста: загинули шестеро людей.