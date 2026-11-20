У п'ятницю, 20 листопада, через підвищену повітряну небезпеку для столиці рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Рішення ухвалили за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці».

Пасажирів закликають бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати в укриттях або на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури.

Рух поїздів кільцевим маршрутом відновлять одразу після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, впродовж ночі та вранці 20 листопада російські війська атакували Київ ракетами, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко поінформував, що через наслідки удару проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили. Також мер повідомив про пошкодження Дарницького мосту, проте не уточнив ступінь руйнувань та чи вплинули вони на пропускну здатність переправи.