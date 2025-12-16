ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW

Керманич легковика рухався вулицею Хрещатик у напрямку Прорізної. Він перевищив дозволену швидкість і під час зміни смуги не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Bens

Водію BMW загрожує до трьох років обмеження волі

Слідчі завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувачення у справі про дорожньо-транспортну пригоду з двома травмованими, що сталася у Києві на вулиці Хрещатик у вересні 2024 року. Судитимуть 22-річного водія BMW. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомили у поліції Києва, інформує «Главком»

За матеріалами справи, керманич легковика рухався вулицею Хрещатик у напрямку Прорізної. Він перевищив дозволену швидкість і під час зміни смуги не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Bens. Це призвело до зіткнення, Mercedes-Bens відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen дістав переломи ребер та травму стопи фото: Національна поліція України

Внаслідок ДТП водій Volkswagen дістав травми середнього ступеня тяжкості, зокрема переломи ребер та травму стопи. Пасажир цього автомобіля також зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості, зокрема закритої травми грудної клітки та перелому грудини.

Водію BMW повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія». Зазначається, що повідомлення від учасників ДТП в електронній формі матиме ту ж силу, що і в паперовому форматі. Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи або ж на паперовому бланку.