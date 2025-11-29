Головна Країна Суспільство
Тернопіль вирішив демонтувати будинок, знищений російською ракетою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Тернопіль вирішив демонтувати будинок, знищений російською ракетою
Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада. Внаслідок чого загинуло багато людей
фото: Суспільне

Всі служби отримали чіткі завдання щодо координації дій

Влада Тернополя ухвалила рішення демонтувати багатоквартирний будинок на вулиці Василя Стуса, 8, який зазнав критичних руйнувань внаслідок прямого влучання російської ракети, випущеної стратегічною авіацією РФ, пише «Главком».

Фахівці визнали його таким, що не підлягає відновленню та є непридатним для подальшої експлуатації.

Як повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації, комплексні матеріали технічного обстеження засвідчили: зруйновано несучі конструкції будинку, що створює високий ризик подальшого обвалу. Саме це стало підставою для рекомендації демонтажу.

Питання етапності демонтажу та організації робіт розглянули на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при ТОВА за участі представників ОВА, міської ради, СБУ та інших служб. Обговорили визначення термінів і черговості демонтажу, обсяги фінансування та можливі джерела його забезпечення, а також порядок збору, сортування і тимчасового зберігання будівельних відходів. Окремо наголосили на необхідності завчасно інформувати мешканців щодо винесення вцілілого майна.

Правоохоронні органи повідомили, що кримінальні провадження щодо ракетного удару відкриті за статтями про воєнні злочини. Під час слідчих дій вилучені уламки ракети, які підтверджують тип застосованого озброєння та умисний удар по житловому сектору.

В обласній військовій адміністрації запевняють, що всі служби отримали чіткі завдання щодо координації дій. Після завершення демонтажу міська рада має поінформувати регіональну комісію про виконання всіх заходів. 

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада. Внаслідок чого загинуло багато людей. 22 листопада у місті було завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок.

До слова, у Тернополі, на стіні будинку, зруйнованого російською ракетою, художник Андрій Єрмоленко створив мурал, присвячений дітям, загиблим унаслідок російських атак. На стінописі зображена маленька дівчинка, яка захищає свої іграшки від ракети.

За допомогою ДНК-експертизи правоохоронці встановили особу ще одного загиблого внаслідок ракетного удару по Тернополю.

Загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 35 осіб, серед яких семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються п'ятеро осіб, одна з них – дитина.

