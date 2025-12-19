У столиці демонтовано низку постаментів радянських пам’ятників (фото)

Найбільшим об’єктом демонтажу став п’єдестал у парку «Нивки», де раніше стояв пам’ятник комсомольцям 1920-х років

У Києві триває процес декомунізації – протягом тижня демонтували ряд постаментів, що залишились з часів радянського періоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київблагоустрій».

Зазначається, що найбільшим об’єктом демонтажу став п’єдестал у парку «Нивки», де раніше стояв пам’ятник комсомольцям 1920-х років.

Демонтаж у парку «Нивки» фото: «Київблагоустрій»

На вулиці Якова Гніздовського прибрано постамент, де раніше знаходився один з численних пам’ятників Лєніну.

Демонтаж постаменту одного з численних пам’ятників Лєніну фото: «Київблагоустрій»

Також на вул. Казимира Малевича демонтували основу погруддя більшовицького політика та військового діяча Василя Боженка.

Демонтаж постаменту погруддя Василя Боженка фото: «Київблагоустрій»

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики дало розʼяснення щодо знесення пам’ятників і перейменування назв, повʼязаних з історією й культурою Росії та СРСР. Міністр підкреслив, що демонтаж монументів та зміни назв об’єктів топоніміки повинні вирішуватись відповідно до українського законодавства.

До слова, 4 листопада 2025 року з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) демонтовано зірки на монументі.