На Київ насувається гроза
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Синоптики прогнозують дощі у столиці
У понеділок, 7 травня, у Києві хмарно із проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 21-23°.
Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях.
Як повідомлялося, до 8 травня у столиці утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, у суботу, 6 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев на Трухановому острові.