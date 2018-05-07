На Київ насувається гроза

Синоптики прогнозують дощі у столиці

У понеділок, 7 травня, у Києві хмарно із проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 21-23°. Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях. Як повідомлялося, до