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    На Київ насувається гроза

    Синоптики прогнозують дощі у столиці
    У понеділок, 7 травня, у Києві хмарно із проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 21-23°. Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях.  Як повідомлялося, до
    • Сьогодні, 09:50
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    Синоптики прогнозують дощі у столиці

    У понеділок, 7 травня, у Києві хмарно із проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 21-23°.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила попередження про грози та пориви вітру у чотирьох областях

    Як повідомлялося, до 8 травня у столиці утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, у суботу, 6 травня, сталося займання трав’яного настилу та дерев на Трухановому острові. 

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