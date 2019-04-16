На Київщині агресивний водій вдарив головою поліцейського



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Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років

13 квітня в смт Немішаєве Бородянського району Київської області 36-річний водій під час спілкування із патрульним поліцейським після висловлення останнім вимоги про надання документів, що посвідчують особу, та реєстраційного документа на його транспортний засіб, на законні вимоги працівника поліції не відреагував, поводив себе агресивно та в подальшому умисно наніс поліцейському удар своєю головою в ділянку лівого ока. Поліцейський отримав легке тілесне ушкодження, а водій втік з місця події. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури жителю селища Немішаєве повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легкого тілесного ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 12 квітня на одній із АЗС на Кільцевій дорозі Києва нетверезий водій влаштував ДТП. Але вважав себе правим і поліз до опонента битися. Водій був настільки буйним, що присутнім водіям і персоналу заправки довелося його прив'язати скотчем до стовпа.