На Київщині педагога підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо вихованців



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Педагога взято під варту

За даними прокуратури, освітянин вчиняв фізичні розпусні дії відносно п’ятьох малолітніх

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру освітянину, який вчиняв розпусні дії щодо малолітніх вихованців. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Бориспільською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру працівнику освітнього закладу у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України», - йдеться в повідомленні.

Прокуратура інформує, що упродовж року (з лютого 2018 по лютий 2019) підозрюваний нібито неодноразово з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв фізичні розпусні дії відносно п’ятьох малолітніх.

Бориспільським міськрайонним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

До слова, на Житомирщині судитимуть учителя однієї із загальноосвітніх шкіл міста Малина за побиття другокласника.