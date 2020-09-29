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    На Київщині банда псевдополіцейських викрадала людей і вчиняла розбої

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    Злочинці викрадали людей і примушували віддати гроші - На Київщині банда псевдополіцейських викрадала людей і вчиняла розбої
    Злочинці викрадали людей і примушували віддати гроші

    Встановлено четверо потерпілих від протиправної діяльності псевдополіцейських

    Київською обласною прокуратурою повідомлено про підозру членам злочинного угрупування псевдополіцейських. Учасники організованої групи, які під виглядом працівників поліції вчинили ряд зухвалих злочинів, а саме викрадення людей, розбої, вимагання, збут наркотичних засобів.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    За даними слідства, учасники організованої групи підшукували майбутніх жертв, вивчали їх спосіб життя та, представляючись працівниками правоохоронних органів, викрадали потерпілих. В подальшому, погрожуючи їм зброєю та застосовуючи фізичну силу, примушували віддати грошові кошти.

    Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних правоохоронцями виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, зброю та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення і наркотичні речовини.

    На даний час встановлено 4 потерпілих від протиправної діяльності псевдополіцейських.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

    Національна поліція України кримінал зброя Київщина викрадення пограбування
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