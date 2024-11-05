На Київщині буде гучно: влада звернулася до жителів регіону

У Бучанському районі пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 5 листопада, на території Бучанського району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів (ВНП). Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Сьогодні в Бучанському районі, поблизу одного з населених пунктів, будуть проводити роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це місцеві жителі можуть чути звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок, 5 листопада о 07:57 у Києві було оголошено повітряну тривогу. О 08:12 пролунав відбій.

Нагадаємо, що окупанти протягом минулої доби завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.