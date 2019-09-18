На Київщині через загоряння сухостою згорів будинок
Загиблих чи постраждалих немає, причини пожежі встановлюються
Вогонь охопив 1 га сухостою та житловий будинок
На Київщині у Броварському районі 17 вересня близько 18 години стало відомо про пожежу між селами Красилівка та Гоголів.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Київській області.
Зазначається, що на гасіння пожежі виїхали рятувальники 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари.
З’ясувалось, що вогонь охопив 1 га сухостою та житловий будинок.
«Для гасіння пожежі знадобилось три з половиною години проте врятувати будівлю не вдалось. Загиблих чи потерпілих немає», - йдеться у повідомленні.
Причини загоряння наразі встановлюються.