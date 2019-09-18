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    На Київщині через загоряння сухостою згорів будинок

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    Загиблих чи постраждалих немає, причини пожежі встановлюються - На Київщині через загоряння сухостою згорів будинок
    Загиблих чи постраждалих немає, причини пожежі встановлюються

    Вогонь охопив 1 га сухостою та житловий будинок

    На Київщині у Броварському районі 17 вересня близько 18 години стало відомо про пожежу між селами Красилівка та Гоголів.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Київській області.

    Зазначається, що на гасіння пожежі виїхали рятувальники 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари.

    З’ясувалось, що вогонь охопив 1 га сухостою та житловий будинок.

    «Для гасіння пожежі знадобилось три з половиною години проте врятувати будівлю не вдалось. Загиблих чи потерпілих немає», - йдеться у повідомленні.

    Причини загоряння наразі встановлюються.

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