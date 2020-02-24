На Київщині чоловік до смерті забив свою співмешканку



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Вбивство сталося у будинку, де проживали співмешканці Фото: Нацполіція

Поліція затримала підозрюваного

У с. Кодра Макарівського району чоловік на ґрунті ревнощів побив свою співмешканку руками, ногами та ніжкою від стільця. Від отриманих травм 38-річна жінка померла.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аби відвести від себе підозри, чоловік сказав поліцейським, нібито жінка отримала смертельну травму, впавши на вулиці. Однак слідчі встановили справжні обставини події.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази, зокрема, одяг зі слідами речовини бурого кольору, ніжку з-під стільця та інші. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

47-річного чоловіка, який в минулому вже мав проблеми із законом, було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Запобіжний захід йому обере суд.

Нападнику оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, Святошинським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 42-річному чоловіку за вбивство співмешканки. Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нещодавно столична поліція затримала 46-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї тещі. Тіло 68-річної жінки з ножовими пораненнями було виявлено у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе.