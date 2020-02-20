Столичний суд дав десять років тюрми чоловіку, що забив до смерті співмешканку
Правоохоронці затримали злочинця на Дарницькому залізничному вокзалі при спробі втечі
Святошинським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 42-річному чоловіку за вбивство співмешканки.
Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
Злочин стався у липні минулого року у квартирі на вулиці Чистяківській в Києві.
Між обвинуваченим та його цивільною дружиною виник конфлікт, у ході якого чоловік зв’язав їй руки, після чого почав наносити жінці численні удари по голові та тілу, від яких остання померла.
Правоохоронці того ж дня розшукали і затримали злочинця на Дарницькому залізничному вокзалі при спробі втечі.
Вироком колегії суддів Святошинського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та засуджено до 10 років позбавлення волі.
Як повідомлялося, днями столична поліція затримала 46-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї тещі. Тіло 68-річної жінки з ножовими пораненнями було виявлено у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе.