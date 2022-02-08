На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)

Потерпілого з опіками тіла госпіталізували до лікарні

На Київщині молодик отримав ураження електричним струмом, після того як на даху вагона робив селфі. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області в Facebook.

Повідомляється, що 27- річний місцевий житель заліз на вагон-цистерну аби зробити яскраве фото та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.

«Сьогодні близько 1-ої години до поліції надійшло повідомлення про те, що на перегоні «Тарасівка-Боярка» чоловік отримав ураження електричним струмом. На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського РУП. Попередньо правоохоронці встановили, що 27- річний місцевий житель заліз на вагон-цистерну аби зробити яскраве фото та отримав ураження струмом від дротів високої напруги. Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні № 2», – зазначається в повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські застерігають громадян від необдуманих вчинків. Пам’ятайте, залізниця – не місце для розваг. Тим паче заборонено забиратися на дахи вагонів та намагатися торкнутись лінії електропередач. Такі дії призводить до непоправних наслідків, часто з летальними наслідками

Нагадаємо, в Одесі хлопця ударило струмом під час фото на даху цистерни. Як повідомлялося, 22 жовтня на залізничних коліях станції Фастів було виявлено тіло підлітка без ознак життя. Правоохоронці встановили, що 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події.

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