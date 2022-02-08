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    На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)

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    27- річний чоловік заліз на вагон-цистерну аби зробити яскраве фото - На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)
    27- річний чоловік заліз на вагон-цистерну аби зробити яскраве фото
    фото: пресслужба поліції Київської області

    Потерпілого з опіками тіла госпіталізували до лікарні

    На Київщині молодик отримав ураження електричним струмом, після того як на даху вагона робив селфі. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області в Facebook.

    Повідомляється, що 27- річний місцевий житель заліз на вагон-цистерну аби зробити яскраве фото та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.

    «Сьогодні близько 1-ої години до поліції надійшло повідомлення про те, що на перегоні «Тарасівка-Боярка» чоловік отримав ураження електричним струмом. На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського РУП. Попередньо правоохоронці встановили, що 27- річний місцевий житель заліз на вагон-цистерну аби зробити яскраве фото та отримав ураження струмом від дротів високої напруги. Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні № 2», – зазначається в повідомленні.

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    На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)
    На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)
    На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)

    Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

    Поліцейські застерігають громадян від необдуманих вчинків. Пам’ятайте, залізниця – не місце для розваг. Тим паче заборонено забиратися на дахи вагонів та намагатися торкнутись лінії електропередач. Такі дії призводить до непоправних наслідків, часто з летальними наслідками

    Нагадаємо, в Одесі хлопця ударило струмом під час фото на даху цистерни. Як повідомлялося, 22 жовтня на залізничних коліях станції Фастів було виявлено тіло підлітка без ознак життя. Правоохоронці встановили, що 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг. Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події.

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    Теги: селфі потяг залізниця Київщина лікарня чоловік
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    На Київщині чоловік ледь не загинув через селфі на даху потяга (фото)