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На Одещині чоловік вбив та спалив дружину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині чоловік вбив та спалив дружину
фото ілюстративне

Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці

У місті Арциз Одеської області 48-річний чоловік спалив свою дружину, яку перед тим вбив. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Повідомляється, що у січні цього року до поліції звернулися жителі Арциза з повідомленням про те, що в лісосмузі на околиці міста виявили обгоріле тіло жінки. Судмедекспертиза показала, що смерть громадянки настала унаслідок механічної асфіксії від перелому під’язикової кістки.

Поліцейські встановили: загибла – 38-річна містянка, а опитавши її родичів та знайомих, вийшли й на причетну до злочину особу.

Під підозру попав 48-річний співмешканець вбитої, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та крадіжку. Під тиском неспростовних доказів, які зібрали правоохоронці, чоловік зізнався, що у грудні 2022 року під час прогулянки з цивільною дружиною околицями міста між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Правопорушник побив потерпілу по голові, вона знепритомніла, після чого він задушив її мотузкою, яку мав при собі. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник відволок тіло в лісосмугу, що була поряд, і підпалив його. 

За наявності достатніх доказів, зібраних під час розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що поліція Київщини затримала чоловіка, який вбив свою наречену, вирізав їй органи, а решти заховав у дорожню валізу.

Теги: поліція вбивство Одещина

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