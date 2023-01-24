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На Полтавщині чиновник замовив підприємця. ДБР інсценувало вбивство (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Полтавщині чиновник замовив підприємця. ДБР інсценувало вбивство (фото)
ДБР

Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у $5 тисяч

Державне бюро розслідувань запобігло вбивству підприємця з Полтавщини на замовлення місцевого чиновника. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого іде активний пошук виконавців з кримінального середовища. Для того аби врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація з використанням технічних та агентурних можливостей Бюро», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати «замовлення».

Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у $5 тис. Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

4 фото
На весь екран

Працівники ДБР імітували вбивство після чого замовник отримав фотографії з «трупом», а також деякі особисті речі потерпілого. Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу замовнику. Встановлюються інші можливі співучасники злочину.

Раніше повідомлялося, що на Київщині молодик здав техніку в ломбард та інсценував кривавий напад.

Теги: Полтавщина вбивство чиновник розслідування

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