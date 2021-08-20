На Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині (фото)
У ході конфлікту чоловік схопив молоток та наніс жінці кілька ударів по голові
Столичні слідчі повідомили 82-річному чоловіку про підозру за замах на вбивство дружини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Так, на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Маршала Малиновського він виявив матір з численними гематомами та травмами голови. На вказану адресу прибули швидка медична допомога та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.
Потерпілу невідкладно госпіталізували до лікарняного закладу з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та численними гематомами. Правоохоронці встановили, що між подружжям відбувся конфлікт, в ході якого чоловік схопив молоток та наніс жінці кілька ударів по голові.
Співробітники поліції затримали 82-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно київські оперативники затримали чоловіка, який переховувався від правоохоронців за вчинення особливо тяжкого злочину.