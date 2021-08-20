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    На Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині (фото)

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    Правоохоронці вилучили молоток як речовий доказ - На Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині (фото)
    Правоохоронці вилучили молоток як речовий доказ
    Фото: Нацполіція

    У ході конфлікту чоловік схопив молоток та наніс жінці кілька ударів по голові

    Столичні слідчі повідомили 82-річному чоловіку про підозру за замах на вбивство дружини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, на спецлінію 102 від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Маршала Малиновського він виявив матір з численними гематомами та травмами голови. На вказану адресу прибули швидка медична допомога та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

    Потерпілу невідкладно госпіталізували до лікарняного закладу з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та численними гематомами. Правоохоронці встановили, що між подружжям відбувся конфлікт, в ході якого чоловік схопив молоток та наніс жінці кілька ударів по голові.

    Співробітники поліції затримали 82-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    На Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині (фото)
    На Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині (фото)

    Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, нещодавно київські оперативники затримали чоловіка, який переховувався від правоохоронців за вчинення особливо тяжкого злочину.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство напад
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    На Оболоні 82-річний дідусь молотком проломив голову дружині (фото)