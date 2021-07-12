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    «Мінував» посольства США й Туреччини в Україні. Суд дав іноземцю чотири роки тюрми

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    Суд застосував до обвинуваченого захід медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку - «Мінував» посольства США й Туреччини в Україні. Суд дав іноземцю чотири роки тюрми
    Суд застосував до обвинуваченого захід медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку
    Фото: Укрінформ

    Громадянин Вірменії повідомив про підготовку можливих вибухів, будучи у стані алкогольного та наркотичного стану

    Деснянський районний суд Києва призначив чотири роки один місяць позбавлення волі громадянину Вірменії за завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху будівель, що забезпечують діяльність органів державної влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 червня.

    Протягом 1 серпня 2020 року обвинувачений двічі зателефонував на спецлінію «102» Головного управління Національної поліції в Києві і повідомив про підготовку вибуху посольства США в Україні і посольства Туреччини в Україні. За його словами, вибухові пристрії знаходиться у відділі «Нова пошта», що на столичному пр.Лісовому, 23 і шляхом кур’єрської доставки будуть відправлені до названих посольств. Відповідні служби перевірили інформацію і не знайшли вибухових пристроїв за вказаними адресами.

    У суді чоловік повністю винним себе винним. Зазначив, що того дня перебував у стані алкогольного сп’яніння та після паління трави – анаші. Неправдиві повідомлення про замінування будівель посольств США і Туреччини в Україні обвинувачений здійснив, бо не погоджується з політикою цих держав.

    Крім цього, суд застосував до обвинуваченого захід медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку. Адже судово-психіатрична експертиза з’ясувала, що обвинувачений за своїм психічним станом не здатний повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

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    Теги: Київ посольство замінування
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    «Мінував» посольства США й Туреччини в Україні. Суд дав іноземцю чотири роки тюрми