У Києві чоловік «замінував» кінотеатр

Поліцейські евакуювали персонал та відвідувачів кінотеатру

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування кінотеатру на вулиці Костянтинівській. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На спецлінію 102 столичної поліції звернувся працівник кінотеатру із заявою про те, що від невідомого отримав повідомлення про замінування закладу на вулиці Костянтинівській. За вказаною адресою негайно виїхали профільні служби, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

По прибуттю правоохоронці евакуювали персонал та відвідувачів закладу. Вибухотехніки ретельно перевірили будівлю та територію біля неї, однак будь-яких небезпечних предметів чи речовин не виявили.

У ході розшукових дій неподалік від місця події правоохоронці виявили та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіка, який здійснив неправдиве повідомлення. Ним виявився 50-річний місцевий мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, нещодавно у Київську міськраду надійшло повідомлення про замінування будівлі від громадянина, який вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна.

Читайте також: