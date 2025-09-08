На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
У кількох районах області фіксуються перебої зі світлом
У ніч на 8 вересня Київщина знову опинилась під атакою дронів-камікадзе. Сильні вибухи лунають на Обухівщині, передає «Главком».
За попередніми даними, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція. Моніторингові канали повідомили, що декілька ударних дронів летіли на Трипілля, ймовірно, на ТЕС.
Через обстріл у кількох районах області фіксуються перебої зі світлом. Зокрема у Броварському районі вже зафіксовано стрибки напруги.
Влада поки не повідомляла про атаку та наслідки.
Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня 2024 року була повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині.
Коментарі — 0