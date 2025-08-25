Британська компанія представила плитки, що виробляють енергію під час руху (відео)

Нова технологія перетворює кінетичну енергію кроків на електроенергію

Компанія Pavegen представила нову систему, яка дозволяє перетворювати енергію руху на електрику, створюючи інтерактивні та екологічні простори. Про це пише ECONews, передає «Главком».

Основою технології є спеціальна плитка, яка активується при натисканні і перетворює механічний рух на обертальну енергію, що живить вбудований генератор.

Укладання плитки Pavegen фото: кадр з відео

Потужність одного модуля становить 35 Вт, а накопичена електроенергія може використовуватися для живлення різних пристроїв.

За даними компанії, Pavegen вже реалізувала понад 300 проєктів у 37 країнах. Система здатна інтегруватися у громадські простори, такі як музичні фестивалі та об’єкти нерухомості, створюючи можливість одночасно виробляти енергію та залучати відвідувачів до процесу. Підлога з плитками Pavegen функціонує як інтерактивна батарея, що заряджається під час кроків користувачів.

Тестування технології відбувається на музичних заходах: під час світового турне гурту Coldplay та інтерактивної інсталяції Heineken учасники концерту могли створювати електроенергію та музику власними рухами, перетворюючи кінетичну енергію на реальний ефект у режимі реального часу.

