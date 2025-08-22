Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro

Станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн

Перегляд тарифів на розподіл має зняти борговий тиск з ринку електроенергії – ExPro

Регулятор планує з вересня 2025 року переглянути тарифи на розподіл. Цей крок має допомогти зменшити боргову кризу та забезпечити підготовку до проходження опалювального сезону. Про це заявила Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting.

«Станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн, за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку – понад 14 млрд грн. Тобто, сумарно борг операторів систем розподілу перед «Укренерго» – понад 20 млрд грн», – зазначила вона.

За словами Орлової, тариф може зрости в середньому на 13% для першого класу напруги та на 23% – для другого. Найбільше підвищення очікується для Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго, найменше – для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго. При цьому зміни не вплинуть на тариф для населення.

«Фактично, таке можливе підвищення не спричинятиме різкого підвищення цін для кінцевих споживачів. Частка тарифів ОСП та ОСР у загальній вартості електроенергії для бізнесу в Україні становить приблизно 10–20%», – пояснила експертка.

Вона наголосила, що циклічна заборгованість в енергосекторі гальмує ключові процеси, включно з інвестиціями у нову генерацію та розбудову мереж.

«Головною» компанією на українському ринку електроенергії залишається НЕК «Укренерго», від фінансового стану якої залежить і робота всієї системи в цілому», – додала Орлова.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.