Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн
фото: depositphotos.com

Перегляд тарифів на розподіл має зняти борговий тиск з ринку електроенергії – ExPro

Регулятор планує з вересня 2025 року переглянути тарифи на розподіл. Цей крок має допомогти зменшити боргову кризу та забезпечити підготовку до проходження опалювального сезону. Про це заявила Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting.

«Станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед «Укренерго» за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн, за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку – понад 14 млрд грн. Тобто, сумарно борг операторів систем розподілу перед «Укренерго» – понад 20 млрд грн», – зазначила вона.

За словами Орлової, тариф може зрости в середньому на 13% для першого класу напруги та на 23% – для другого. Найбільше підвищення очікується для Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго, найменше – для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго. При цьому зміни не вплинуть на тариф для населення. 

«Фактично, таке можливе підвищення не спричинятиме різкого підвищення цін для кінцевих споживачів. Частка тарифів ОСП та ОСР у загальній вартості електроенергії для бізнесу в Україні становить приблизно 10–20%», – пояснила експертка.

Вона наголосила, що циклічна заборгованість в енергосекторі гальмує ключові процеси, включно з інвестиціями у нову генерацію та розбудову мереж.

«Головною» компанією на українському ринку електроенергії залишається НЕК «Укренерго», від фінансового стану якої залежить і робота всієї системи в цілому», – додала Орлова.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.

Читайте також:

Теги: тарифи послуги Укренерго підвищення цін енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
З початку року ДТЕК встановив 120 тисяч розумних лічильників
20 серпня, 12:33
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
14 серпня, 18:52
В.о. генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» Богдан Сухецький
Очільник «Укргідроенерго» пропонує вирівняти прайс-кепи на ринку електроенергії протягом доби
13 серпня, 12:37
Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
12 серпня, 06:22
Через негоду на Київщині сотні тисяч сімей залишились без світла
Негода залишила на Київщині тисячі родин без світла: ДТЕК усуває наслідки
7 серпня, 13:17
РФ завдала удару по обʼєкту ГТС поблизу кордону з Румунією
РФ атакувала обʼєкт ГТС на Одещині: Міненерго розповіло деталі
6 серпня, 14:16
CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа
CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа
5 серпня, 03:28
Вітакер: Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою
Постпред США при НАТО розповів про наступний крок Трампа, щоб закінчити війну
5 серпня, 00:55
Спершу запровадження прайс-кепів розглядалося як тимчасовий інструмент для захисту споживачів від різких цінових коливань
Глава Антимонопольного оцінив наслідки скасування граничних цін на імпортну електроенергію
1 серпня, 18:52

Економіка

Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Перегляд тарифів на розподіл необхідний для скорочення боргового навантаження на ринку – ExPro
Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»
Федерація роботодавців закликала уряд дати грошей «Укрзалізниці»
Прибуток українських банків за пів року перевищив 100 млрд грн: хто в топі
Прибуток українських банків за пів року перевищив 100 млрд грн: хто в топі
НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн
НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн
Як змінилась ціна долара і євро: курс валют на 21 серпня
Як змінилась ціна долара і євро: курс валют на 21 серпня
Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції
Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
15K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3349
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2965
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2086
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua