Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Місцеві мешканці відновили унікальне мозаїчне панно на зупинці в селі Шупики
Мозаїка у Шупиках збереглася у досить гарному стані
фото: Катерина Вінницька/Facebook

Ініціатива очистити мозаїку належить художниці Катерині Вінницькій

У селі Шупики Обухівського району місцеві жителі провели толоку, щоб відновити стару автобусну зупинку, прикрашену унікальною мозаїкою радянських часів. Організувала подію художниця та активістка Катерина Вінницька. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на БЖ.

Такий вигляд мало панно до початку прибирання
Такий вигляд мало панно до початку прибирання
фото: Катерина Вінницька/Facebook

Мозаїчне панно було майже повністю приховане під шарами клею, фарби та оголошень. Учасники толоки ретельно очистили поверхню, відкривши зображення українки у традиційному вбранні.

Фото на згадку після плідної праці
Фото на згадку після плідної праці
фото: Катерина Вінницька

Мозаїчні панно на зупинках та громадських будівлях були поширеним елементом монументального мистецтва в Україні у другій половині ХХ століття. Багато з них створювалися місцевими художниками та майстрами унікальної школи декоративного мистецтва.

Це вже не перший подібний проєкт Катерини Вінницької. Раніше за її ініціативи жителі міста Богуслав також  очистили мозаїчну зупинку громадського транспорту, повернувши їй первісний вигляд.

Очищене панно у Богуславі
Очищене панно у Богуславі
фото: Ельміра Етінгер

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столицІ. Експертна група вже опрацювала 135 об’єктів монументального мистецтва, серед яких мозаїки, вітражі, розписи та скульптури, що прикрашають фасади та інтер’єри будівель Києва. Усі ці об’єкти внесені до спеціальної інформаційно-аналітичної системи. Це дозволить не лише зберегти їх від руйнування, але й популяризувати серед мешканців та гостей міста.

