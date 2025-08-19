«Сонячні вівці». Як в Австралії поєднали ферми та енергетику

Головна Нова енергія Новини
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Сільське господарство і сонячна енергетика можуть бути корисними один одному
фото: Enel Green Power

В Австралії вдалося знайти рішення, яке розширює застосування сонячної енергії

Сонячна електростанція Glenrowan West потужністю 149 мегават змогла об'єднати вироблення відновлюваної електроенергії та успішне ведення сільського господарства. Про це пише Interesting Engineering, передає «Главком».

Таким чином, фермери можуть не побоюватися, що втратять свої землі через діяльність компанії з виробництва сонячної енергії.

Мета проєкту – забезпечити раціональне землекористування. Такі ідеї вже успішно впроваджували, наприклад, у Японії, де обмеженість земельних ресурсів у підсумку не стала на заваді одночасному розвитку чистої енергетики та сільського господарства.

Схема працює і в США, де фермери-підприємці створили цілу індустрію на основі «сонячного випасу» – практики, за якої домашня худоба (насамперед, вівці) пасеться на рослинності, що знаходиться навколо і під сонячними панелями.

 Цей процес називають агровольтаїкою, є й неформальна назва «сонячні вівці», що точно передає суть інноваційної методики.

Як працюють «сонячні вівці»

Поєднання випасу з виробництвом сонячної електроенергії визнано економічно ефективним і екологічно чистим рішенням, оскільки воно дійсно сприятливо впливає на здоров'я ґрунту.

У виграші опиняються і фермери, які зберігають свої землі, і компанії, що працюють у сфері сонячної енергетики. З'являється все більше рекомендацій щодо правильного створення сонячних електростанцій. Компанія EnergyCo, що займається впровадженням поновлюваних джерел енергії в Новому Південному Уельсі, вже фінансує одну з таких станцій.

Загалом, як зазначає видання, поки що в Австралії таких установок менше, хоча в Європі метод ковзного сонячного випромінювання використовують уже досить давно. Наприклад, 2023 року португальська компанія Iberdrola, що займається відновлюваною енергетикою, почала випасати 300 овець на своїх фотоелектричних фермах. Виявилося, що випасання овець допомагає підтримувати родючість земель і навіть знижує ризик пожеж.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

