На посольстві Данії у Києві приспущено прапори

Посольство Данії в Україні рішуче засудило всі акти насильства проти гуманітарних працівників

Сьогодні, 5 вересня, на будівлі посольства Данії в Україні приспущено державні прапори. Учора данська гуманітарна місія в Україні зазнала російського обстрілу, загинули та поранені працівники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву посольства Данії.

«Ми глибоко обурені вчорашньою російською атакою на команду Данської ради у справах біженців і рішуче засуджуємо всі акти насильства проти гуманітарних працівників. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого й повного одужання пораненим», – йдеться у повідомленні.

«Главком» повідомляв, щр внаслідок балістичної атаки РФ на Чернігівщині вдень у четвер, 4 вересня, загинули двоє працівників гуманітарної місії з розмінування Данської ради у справах біженців», ще вісім отримали поранення.

«На момент інциденту команди DRC проводили виключно цивільні гуманітарні заходи – працювали над розмінуванням території з метою відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та житлових будинків. Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП).

Гуманітарні працівники, а також люди, яким вони допомагають, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання життєво важливої роботи. Ми закликаємо всі сторони поважати і дотримуватися міжнародного права та гарантувати безпеку і захист співробітників гуманітарних організацій та їхньої діяльності в будь-який час. DRC залишається відданою своїй місії із захисту людей, які постраждали від війни та вимушеного переміщення в Україні.

Незважаючи на ризики та виклики, наші команди з розмінування виконують цю надзвичайно важливу роботу, щоб запобігти подальшим жертвам від наземних мін та нерозірваних боєприпасів. Наші думки та найглибші співчуття з родинами, друзями та колегами тих, кого ми втратили сьогодні», – йдеться в заяві DRC.

Нагадаємо, голова Чернігівської МВА Дмитра Брижинського повідомив, що на Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості.

Раніше чиновник повідомляв, що ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.