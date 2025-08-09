У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені

Серед поранених – 17-річна дівчина та кілька жінок

Російські війська вдарили по Харкову дроном. Він влучив у меблевий магазин та завдав поранень шістьом людям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Тим часом, за даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих – 17-річна дівчина, чотирьох жінок шпиталізували.

За минулу добу росіяни також обстрілювали й низку районів області. Так, у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, а в Куп'янському – приватні будинки, три багатоквартирні будинки, складські приміщення, зерноочисну машину, будинок культури, кінотеатр, школу, гаражі, психоневрологічний інтернат і складське приміщення.

Водночас в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю, багатоквартирний і приватні будинки, гараж, клуб, школу, приватний будинок. У Чугуївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, а в Богодухівському – медичний заклад.

Нагадаємо, від російських ударів по місту Лозова Харківської області загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми.

Тоді росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж.

До слова, Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема, по місту Харків.