  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)

    • Розсилка
    Молодик заволодів автівкою, щоб покататись, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом - На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)
    Молодик заволодів автівкою, щоб покататись, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом
    Фото: Нацполіція

    Викрадення автомобілів сталося в Борисполі та Обухові

    Упродовж минулої доби на спецлінію 102 надійшло два повідомлення про викрадення транспортних засобів – вантажівки в місті Бориспіль та легковика в Обухові. Місцеві поліцейські розшукали викрадений транспорт і затримали зловмисників.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, у місті Обухів молодик викрав автівку, що була припаркована у гаражному кооперативі. Зловмисник скористався тим, що автівка «Славута» була не зачинена, а ключі знаходились у машині. Він заволодів транспортним засобом та зник в невідомому напрямку.

    Співробітники Обухівського відділу поліції затримали його неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Також виявили й викрадений автомобіль з механічними пошкодженнями.

    Як з’ясувалось, зловмисник заволодів автівкою, щоб покататись, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

    У місті Бориспіль чоловік заволодів вантажним автомобілем підприємства на якому працював. Оперативники розшукали викрадача та вантажівку у селищі Калинівка, що на Васильківщині.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)
    На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)
    На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)

    Викрадачів авто поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

    Нагадаємо, внесено зміни до Кримінального кодексу, якими посилено відповідальність за викрадення автомобілів.

    Національна поліція України кримінал Київщина викрадення автомобіль злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies