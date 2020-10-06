На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)



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Молодик заволодів автівкою, щоб покататись, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом Фото: Нацполіція

Викрадення автомобілів сталося в Борисполі та Обухові

Упродовж минулої доби на спецлінію 102 надійшло два повідомлення про викрадення транспортних засобів – вантажівки в місті Бориспіль та легковика в Обухові. Місцеві поліцейські розшукали викрадений транспорт і затримали зловмисників.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, у місті Обухів молодик викрав автівку, що була припаркована у гаражному кооперативі. Зловмисник скористався тим, що автівка «Славута» була не зачинена, а ключі знаходились у машині. Він заволодів транспортним засобом та зник в невідомому напрямку.

Співробітники Обухівського відділу поліції затримали його неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Також виявили й викрадений автомобіль з механічними пошкодженнями.

Як з’ясувалось, зловмисник заволодів автівкою, щоб покататись, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

У місті Бориспіль чоловік заволодів вантажним автомобілем підприємства на якому працював. Оперативники розшукали викрадача та вантажівку у селищі Калинівка, що на Васильківщині.

Викрадачів авто поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, внесено зміни до Кримінального кодексу, якими посилено відповідальність за викрадення автомобілів.