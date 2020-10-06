На Київщині оперативники затримали двох викрадачів авто (фото)
Викрадення автомобілів сталося в Борисполі та Обухові
Упродовж минулої доби на спецлінію 102 надійшло два повідомлення про викрадення транспортних засобів – вантажівки в місті Бориспіль та легковика в Обухові. Місцеві поліцейські розшукали викрадений транспорт і затримали зловмисників.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Так, у місті Обухів молодик викрав автівку, що була припаркована у гаражному кооперативі. Зловмисник скористався тим, що автівка «Славута» була не зачинена, а ключі знаходились у машині. Він заволодів транспортним засобом та зник в невідомому напрямку.
Співробітники Обухівського відділу поліції затримали його неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Також виявили й викрадений автомобіль з механічними пошкодженнями.
Як з’ясувалось, зловмисник заволодів автівкою, щоб покататись, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.
У місті Бориспіль чоловік заволодів вантажним автомобілем підприємства на якому працював. Оперативники розшукали викрадача та вантажівку у селищі Калинівка, що на Васильківщині.
Викрадачів авто поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, внесено зміни до Кримінального кодексу, якими посилено відповідальність за викрадення автомобілів.