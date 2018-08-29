На Київщині крадії переховувалися від поліції вночі на кладовищі



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Молодики промишляли нічними крадіжками з сільських магазинів

У Ставищанському районі Київської області поліцейські затримали двох молодих чоловіків (31 та 24 роки), які промишляли нічними крадіжками з сільських магазинів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Близько першої години ночі до місцевої поліції звернулися з повідомленням, що двоє обкрадають будівельний магазин в селі Іванівка та пересуваються на мопеді. Особовий склад був одразу зорієнтований. Правоохоронці помітили підозрілий мопед на автодорозі. Коли ж водій з пасажиром зрозуміли, що позаду поліція, кинули транспорт обабіч дороги разом з накраденим та заховалися на нічному кладовищі», - йдеться в повідомленні.

Наразі хлопці затримані у порядку ст.208 КПК України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Виявилося, зловмисники, які родом з Одещини, винаймали житло у сусідньому Білоцерківському районі та заробляли злочинним шляхом.

За фактами крадіжок поліція відкрила провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Поліція перевіряє молодиків на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території прилеглих районів та області. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.