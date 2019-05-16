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    На Київщині крадій з плазмою намагався втекти від поліції (фото)

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    Крадієм виявився 34-річний фастівчанин - На Київщині крадій з плазмою намагався втекти від поліції (фото)
    Крадієм виявився 34-річний фастівчанин
    Фото: Нацполіція

    Про крадіжку повідомив правоохоронців місцевий мешканець

    У Фастові Київської області близько 4-ї години ранку чоловік шляхом пошкодження вхідних дверей проник до одного з кафе, викрав плазмовий телевізор та зник з місця події. Правоохоронці, які виїхали на місце події, затримали злодія неподалік від кафе. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Крадієм виявився 34-річний фастівчанин, який раніше вже мав проблеми із законом.

    Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    За фактом даного правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.3 статті 185 Кримінального кодексу України.

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    На Київщині крадій з плазмою намагався втекти від поліції (фото)
    На Київщині крадій з плазмою намагався втекти від поліції (фото)

    Нагадаємо, столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку.

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