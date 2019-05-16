На Київщині крадій з плазмою намагався втекти від поліції (фото)



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Крадієм виявився 34-річний фастівчанин Фото: Нацполіція

Про крадіжку повідомив правоохоронців місцевий мешканець

У Фастові Київської області близько 4-ї години ранку чоловік шляхом пошкодження вхідних дверей проник до одного з кафе, викрав плазмовий телевізор та зник з місця події. Правоохоронці, які виїхали на місце події, затримали злодія неподалік від кафе. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Крадієм виявився 34-річний фастівчанин, який раніше вже мав проблеми із законом.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом даного правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, столичні спецпризначенці затримали іноземця, який пограбував киянку.