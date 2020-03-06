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    Новини

    У Києві згоріли два автомобілі

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    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля &laquo;Таврія&raquo; - У Києві згоріли два автомобілі
    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля «Таврія»
    Фото: скріншот відео

    Пожежа сталася у легковому автомобілі та вантажівці

    Минулої доби, 5 березня, столичні вогнеборці двічі виїжджали ліквідовувати пожежі в автомобілях.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик надійшов о 07:39, про те, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вул. Академіка Корольова, 5-А у Святошинському районі столиці виникла пожежа в автомобілі. До місця виклику було направлено вогнеборців 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в припаркованому автомобілі «Таврія».

    О 07:54 займання вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, передню частину автомобіля та лобове скло.

    Наступний виклик до рятувальників надійшов о 08:00. На території одного із підприємств на вул. Аеродромній, 11 у Солом'янському районі столиці в автомобілі виникла пожежа. На місце події було направлено бійців 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що займання виникло у вантажному автомобілі DAF. О 08:32 пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі, кабіну водія знищено повністю.

    Причина виникнення обох пожеж з’ясовується.

    Постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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