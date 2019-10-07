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    На Київщині Mercedes влетів у бетонну огорожу: загинула дитина (фото)

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    Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини - На Київщині Mercedes влетів у бетонну огорожу: загинула дитина (фото)
    Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини
    Фото: ДСНС

    Внаслідок ДТП загинула семирічна дитина

    У неділю, 6 жовтня, близько о 17-ї години сталася дорожньо-транспортна пригоду у с. Надросівка Володарського району Київщини.

    До місця виклику було направлено черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка.

    «По прибуттю рятувальників встановлено, що водій автомобіля Mercedes зіткнувся із залізобетонною огорожею, яка знаходилась за межами дорожнього покриття. Внаслідок ДТП загинув пасажир 2012 року народження, а водій госпіталізований до Володарської центральної районної лікарні», - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    На Київщині Mercedes влетів у бетонну огорожу: загинула дитина (фото)
    На Київщині Mercedes влетів у бетонну огорожу: загинула дитина (фото)

    Рятувальники здійснили роботу з деблокування постраждалих та не допустили загорання автомобіля.

    Причина ДТП встановлюється. 

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, виїздом на місце події та в ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що 33-річний житель Броварів із пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька. На заокруглені дороги водій не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Авто з’їхало в кювет де зіткнулося із бетонною огорожею.


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