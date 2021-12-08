На Київщині невідомі «замінували» школу

Зі школи у Славутичі евакуювали дітей

У середу, 8 грудня, вранці від аноніма на електронну адресу школи №1 у місті Славутич Київської області поступило повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба Славутицької міської ради.

Дітей терміново було евакуйовано з закладу освіти. Адміністрація школи оперативно повідомила відповідні служби.

Наразі діти перебувають у безпеці під наглядом педагогів.

На місце події прибули поліцейські. Із Києва до Славутича виїхали спеціальні служби.

Нагадаємо, нещодавно до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися.

28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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