На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік
Пожежа в будинку сталася через паління господаря в ліжку
У ніч на понеділок, 15 липня, сталася пожежа в житловому будинку в м. Фастів на Київщині. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 01:12.
На місце виклику було направлено черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів.
По прибуттю на місце виклику встановлено, що будинок повністю охоплено вогнем, в одній із кімнат можливо знаходиться чоловік, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Під час гасіння пожежі виявлено тіло господаря 1950 р.н., який ймовірно задихнувся від чадного газу.
Пожежу було локалізовано о 02:06 та о 03:21 повністю ліквідовано.
На пожежі працювало 2 одиниці техніки, та 7 чоловік особового складу.
Попередня причина пожежі - паління господаря в ліжку.