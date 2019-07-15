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    На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік

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    Будинок було повністю охоплено вогнем - На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік
    Будинок було повністю охоплено вогнем
    Фото: ДСНС

    Пожежа в будинку сталася через паління господаря в ліжку

    У ніч на понеділок, 15 липня, сталася пожежа в житловому будинку в м. Фастів на Київщині. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 01:12.

    На місце виклику було направлено черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів.

    По прибуттю на місце виклику встановлено, що будинок повністю охоплено вогнем, в одній із кімнат можливо знаходиться чоловік, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час гасіння пожежі виявлено тіло господаря 1950 р.н., який ймовірно задихнувся від чадного газу.

    Пожежу було локалізовано о 02:06 та о 03:21 повністю ліквідовано.

    На пожежі працювало 2 одиниці техніки, та 7 чоловік особового складу.

    Попередня причина пожежі - паління господаря в ліжку.

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