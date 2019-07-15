На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік



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Будинок було повністю охоплено вогнем Фото: ДСНС

Пожежа в будинку сталася через паління господаря в ліжку

У ніч на понеділок, 15 липня, сталася пожежа в житловому будинку в м. Фастів на Київщині. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 01:12.

На місце виклику було направлено черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів.

По прибуттю на місце виклику встановлено, що будинок повністю охоплено вогнем, в одній із кімнат можливо знаходиться чоловік, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло господаря 1950 р.н., який ймовірно задихнувся від чадного газу.

Пожежу було локалізовано о 02:06 та о 03:21 повністю ліквідовано.

На пожежі працювало 2 одиниці техніки, та 7 чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі - паління господаря в ліжку.