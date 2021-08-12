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    На Київщині під час роботи побилися правоохоронці (відео)

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    Бійка сталася біля автомобіля правоохоронців - На Київщині під час роботи побилися правоохоронці (відео)
    Бійка сталася біля автомобіля правоохоронців
    Фото: скріншот із відео

    Управління поліції охорони в Київській області проводить службову перевірку

    У місті Біла Церква на Київщині сталася бійка між двома працівниками поліції охорони. Сутичка потрапила на відео, яке оприлюднено на Facebook-сторінці «Підслухано БЦ».

    На відео зафіксовано, як двоє поліцейських б'ються біля патрульного автомобіля. Їх намагаються розборонити колеги.

    У результаті присутні правоохоронці змогли заспокоїти забіяк-поліцейських.

    У коментарях користувачі іронізують. «Відпрацювання навичок рукопашного бою», – пише один із них.

    «Ну, побились хлопці і що з того? Он депутати щодня і поцікавіше бійки влаштовують, і нічого», – зазначила дівчина у коментарі.

    Відділ організаційно-аналітичного забезпечення, оперативного реагування та комунікації Управління поліції охорони в Київській області в коментарі під відео повідомив, що за даним фактом проводиться службова перевірка.

    Теги: бійка Київщина поліція Біла Церква
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    На Київщині під час роботи побилися правоохоронці (відео)