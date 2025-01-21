Загибель лижниці на Драгобраті. Подруга розповіла моторошні деталі трагедії

«Дівчина втратила контроль і на швидкості врізалася в металевий паркан унизу. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці»

На гірськолижному курорті Драгобрат загинула 28-річна лікарка-дерматология Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. Про деталі загибелі Катерини розповіла її подруга на своїй сторінці в Instagram.

Так, стало відомо, що дівчина стала на лижі лише за три дні до трагедії. Вона разом з подругою вперше каталися на Драгобраті.

Аби розвіяти чутки, дівчина наголосила, що «Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована, вона поводилася обережно й відповідально». За її словами, вони зробили кілька спусків на одній трасі, а потім перейшли на іншу трасу, бо та виявилася складною. Дівчата погано знали місцевість, а тому вирішили скористатися бугельним підіймачем.

На сторінці у соцмережі Катерина писала, що вперше відкрила для себе лижі і планувала відтепер кататися на них щороку фото з відкритих джерел

«На підіймачеві панувала метушня. Там стояв оператор, який мав би координувати процес, але він лише подавав бугель і жодних інструкцій не давав. Людей підганяли з усіх боків. Оскільки я була на сноуборді, поїхала першою. Уже під час підйому я помітила, що Катя намагалася стати на бугель три-чотири рази, але постійно падала. У цей момент оператор мав би зупинити її й не допустити подальшого підйому, але цього не сталося», – йдеться у повідомленні.

За словами дівчини, згодом вона побачила, що Ігнатьєва трималася за бугель однією рукою й «буквально волочилася по землі», потім вона відпустила бугель і поїхала до низу. Дівчина втратила контроль і на швидкості врізалася в металевий паркан унизу, бо не мала змоги зупинитися. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці.

«Пізніше з'ясувалося, що з самого початку вона неправильно взяла бугель, але оператор не втрутився. Навіть після її падінь він не зупинив підіймач і дозволив їй продовжити рух у лежачому положенні на висоту понад 350 метрів. Є підтверджувальні матеріали, на яких видно, що підіймач продовжував працювати аж до моменту її падіння, і лише тоді його вимкнули», – написала дівчина.

Раніше повідомлялося, що під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. «Підіймач був приблизно 350 метрів заввишки. Дівчина не змогла втриматися за канат, на якому здійснювала підйом, і почала падати вниз. Набравши швидкість, вона вдарилася об металевий паркан», – пояснила речниця Нацполіції Ганна Дан. Один із очевидців розповів про трагедію. З його слів, він був у черзі на підіймач і бачив, як Катерина їхала догори.

Коли поліція приїхала на місце інциденту, то дівчина була вже мертвою. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

«Волинська служба новин» зʼясувала, що загибла родом із Ковеля. Вона працювала лікарем-дерматологом, косметологом та трихологом. Приїхала на відпочинок разом із друзями. На сторінці у соцмережі писала, що вперше відкрила для себе лижі і планувала відтепер кататися на них щороку.

Також на Львівщині під час катання на лижах загинула дитина. 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер.