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Побори з бійців-ухилянтів у 110-й бригаді. Один із командирів отримав підозру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Побори з бійців-ухилянтів у 110-й бригаді. Один із командирів отримав підозру
За даними ДБР, за такою схемою від служби змогли ухилитися понад 50 людей
фото: dbr.gov.ua

Військовий у змові зі своїм керівником організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу

 

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру командиру групи матеріального забезпечення 110 ОМБр імені Марка Безручка. Його звинувачують у вимаганні грошей від підлеглих військових за ухилення від служби. Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що з січня 2024 року військовий у змові із заступником командира бригади організували схему отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

Так, за половину зарплати такі солдати могли взагалі не з’являтися на службу, а деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Через таку схему державі завдано збитків на понад 3 млн грн.

За даними ДБР, за такою схемою від служби змогли ухилитися понад 50 людей. Командиру групи оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року працівники ДБР затримали та повідомили про підозру заступнику командира бригади, який брав участь у вказаній схемі.

До слова, росіяни розстріляли чотирьох українських військових, які здались в полон. Злочин було скоєно на Времівському напрямку. Відповідне відео поширила 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. Згодом інформацію «Суспільне Донбас» підтвердив і пресофіцер 110 ОМБр Іван Сєкач.

Як відомо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляєпресслужба СБУ.

За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

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Теги: відео слідство розслідування майно ДБР бойові виплати Державне бюро розслідувань росіяни злочин

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