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Пасажирський автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Пасажирський автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП
ДТП у Молдові за участю автобуса
скрін із відео

Водій автобуса Київ – Кишинів втратив контроль над керуванням, у результаті чого транспортний засіб з'їхав із дороги

У Молдові 25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі. Про це повідомляє NewsMaker.

За попередніми даними, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак. 

Унаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Їх госпіталізували до Оргіївської районної лікарні для надання медичної допомоги. 

Водій 1956 року народження пройшов перевірку на алкоголь, яка показала, що він був тверезий.

Наразі поліція встановлює обставини та причини події. Розслідування триває.

Нагадаємо, 8 квітня 2023 року у Молдові теж перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталили дев'ять осіб. Тоді постраждали п’ятеро українців.

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Теги: ДТП автобус дороги водій розслідування поліція Молдова

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