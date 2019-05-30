На Київщині побудують сонячну електростанцію площею 66 га



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СЕС з'явиться у Тетіївській територіальній громаді

У другому півріччі 2019 року на території Тетіївської територіальної громади на Київщині мають намір розпочати будівництво сонячних електростанцій на 66 гектарах.

СЕС загальною потужністю близько 35 МВт встановлять на невикористовуваних землях сільськогосподарського призначення, одержаних у комунальну власність від держави, повідомляє KV.

Як зазначив голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк, наразі оформлена вся необхідна документація, незабаром почнеться будівництво.

«Нам першим у Київській області держава передала понад 3 тис. га землі сільськогосподарського призначення. І на тих землях, які не використовувалися, а це близько 70 га, ми сьогодні ставимо сонячні електростанції», - розповів він.

Будівництво СЕС створить 80 робочих місць.

За словами Майструка, Світовий банк затвердив та високо оцінив план економічного розвитку громади.

«Ми написали і подали на затвердження «План дій сталого енергетичного розвитку і клімату міста Тетіївської ОТГ до 2030 року», підготували інвестиційний паспорт громади, завершили написання «Сталого економічного розвитку Тетіївської ОТГ, - каже він. - Це конкретний комплексний план подальших кроків, спрямований на формування іміджу інвестиційно привабливої громади».