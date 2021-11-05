На Київщині поліція вилучила з магазину сурогатну горілку (фото)

Власник магазину не зміг пояснити правоохоронцям походження

Працівники групи реагування патрульної поліції в селі Забір’я Фастівського району під час перевірки продуктового магазину щодо дотримання карантинних вимог виявили 24 пляшки контрафактного алкоголю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Власник магазину не зміг пояснити правоохоронцям походження даної продукції та не надав відповідних документів.

Продукція вилучена та направлена на відповідну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає штраф від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконного виготовлення товарів.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів встановив новий розмір мінімальних роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме 26 січня 2021 року.

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