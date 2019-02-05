На Київщині поліція зняла з поїзда трьох зачеперів



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Через інцидент було затримано два вантажні поїзди

Молодь продовжує легковажити власним життям на поїздах під час руху. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Так, у понеділок, 4 лютого, о 16:30 на станції «Сухоліси» Білоцерківського району Київської області машиніст вантажного поїзда помітив сторонніх осіб між вагонами зустрічного поїзда. Після зупинки на станції «Сухоліси» працівник станції разом охоронцем та поліцією зняли з поїзда та затримали трьох хлопців віком близько 20 років.

У зв’язку із цим було затримано два вантажні поїзди. Випадок розслідується.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2018 року на об’єктах залізничної інфраструктури травми отримали 580 сторонніх осіб, у тому числі 338 – зі смертельним наслідком. У 2017 році було травмовано 586 сторонніх осіб, з них 378 – смертельно. Серед травмованих 24 неповнолітніх віком до 16 років, з них 7 загинули (у 2017 році було травмовано 26 неповнолітніх, з них 9 – смертельно).

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Броварах 14-річний підліток зазнав важких опіків у результаті удару струмом на товарному вагоні поїзда.