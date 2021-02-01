На будівництві під Києвом загорівся екскаватор (фото)

Причина загорання екскаватора встановлюється

У понеділок, 1 лютого, на території будівництва ЖК «Емоція» в селі Хотів сталося загорання екскаватора «Hitahi». Інформація про пожежу надійшла до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 09:10.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено рятувальників смт Чабани та села Хотів.

Вогнеборці встановили, що горить кабіна машиніста екскаватора.

Пожежа була локалізована о 09:27 та ліквідована о 09:35.

Вогнем знищено кабіну машиніста.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у червні 2020 року у центрі Києва на вулиці Московська на території заводу «Арсенал» бетонна плита впала на екскаватор. Столичні рятувальники деблокували тіло машиніста екскаватора, загиблого внаслідок обвалу.

14 січня 2021 року по вул. П. Радченка у Солом’янському районі Києва екскаватор будівельної компанії пошкодив розподільчий газопровід середнього тиску. Аварійна газова служба 104 «Київгазу» оперативно локалізувала витік газу. Через пошкодження та необхідність проведення ремонтно-відновлювальних робіт без газопостачання залишилося 23 приватних будинки.