У неділю в Києві палали автівки: постраждав Toyota Land Cruiser

Вогнем пошкоджені три автомобілі

У неділю, 31 січня, столичні вогнеборці двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 31 січня о 02:55 до рятувальної служби надійшло повідомлення, що на вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі столиці горить автомобіль. Пожежа виникла у дворі 25-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser. Пожежа виникла в моторному відсіку.

О 03:30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та лобове скло автомобіля. А також в поруч припаркованому автомобілі Nissan Pathfinder пошкоджено фару та бампер.

Наступний виклик надійшов о 15:05. На вул. Богданівській, 7 у Солом’янському районі столиці палав автомобіль.

На місці рятувальники встановили, що на парковці біля 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Opel Astra виникла пожежа у моторному відсіку. О 15:19 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено частину моторного відсіку, салон автомобіля та лобове скло.

На пожежах було задіяно по 2 автомобілі основної пожежно-рятувальної техніки та по 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причини виникнення пожеж з'ясовуються правоохоронними органами.

Нагадаємо, 31 січня під час пожежі в торговельному центрі в Києві загинув чоловік.