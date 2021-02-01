  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У неділю в Києві палали автівки: постраждав Toyota Land Cruiser

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі Opel Astra&nbsp; - У неділю в Києві палали автівки: постраждав Toyota Land Cruiser
    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі Opel Astra 
    Фото: ДСНС

    Вогнем пошкоджені три автомобілі

    У неділю, 31 січня, столичні вогнеборці двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    Так, 31 січня о 02:55 до рятувальної служби надійшло повідомлення, що на вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі столиці горить автомобіль. Пожежа виникла у дворі 25-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser. Пожежа виникла в моторному відсіку.

    О 03:30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та лобове скло автомобіля. А також в поруч припаркованому автомобілі Nissan Pathfinder пошкоджено фару та бампер.

    Наступний виклик надійшов о 15:05. На вул. Богданівській, 7 у Солом’янському районі столиці палав автомобіль.

    На місці рятувальники встановили, що на парковці біля 9-поверхового житлового будинку в автомобілі Opel Astra виникла пожежа у моторному відсіку. О 15:19 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено частину моторного відсіку, салон автомобіля та лобове скло.

    На пожежах було задіяно по 2 автомобілі основної пожежно-рятувальної техніки та по 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причини виникнення пожеж з'ясовуються правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 31 січня під час пожежі в торговельному центрі в Києві загинув чоловік.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies