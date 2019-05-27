На Київщині потяг збив на смерть чоловіка



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Чоловік переходив колії в недозволеному місці

У Броварському районі вночі сталася фатальна подія. Чоловік переходив залізничну колію у недозволеному місці і потрапив під колеса потяга сполученням Київ-Харків. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці пригоди. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Повідомлення про те, що пасажирський потяг збив людину, до поліції Київщини надійшло від чергового на залізничній станції «Бобрик».

На місці події працювали слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, медики. У ході проведених першочергових заходів поліцейські вставили особу загиблого. Ним виявився 48-річний житель села Димерка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.

З’ясовуються усі обставини події.