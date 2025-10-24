Головна Київ Новини
На Київщині працює ППО: деталі від влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Київщині працює ППО: деталі від влади
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Київська ОВА: Дотримуйтеся інформаційної тиші

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Київську ОВА.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.

