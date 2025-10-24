На Київщині працює ППО: деталі від влади
Київська ОВА: Дотримуйтеся інформаційної тиші
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Київську ОВА.
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
До слова, триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.
