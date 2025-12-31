Влучання ракети в озеро Тельбін у Києві: фахівці перевіряють воду на токсичність

Фахівці комунального підприємства вже відібрали проби води та визначають концентрацію хімічних забруднень

Під час масованого обстрілу 27 грудня російська ракета влучила в озеро Тельбін на Березняках. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо», інформує «Главком».

Повідомляється, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але ракетне паливо і вибухові речовини, які могли потрапити у водойму, є токсичними та можуть бути шкідливим для водних біоресурсів. Наразі масової загибелі риби не виявили, про такі випадки просять інформувати диспетчера Спеціалізованої водолазної служби, телефон: (044) 517-64-11.

Фахівці комунального підприємства вже відібрали проби води та визначають концентрацію хімічних забруднень, щоб встановити, чи потрапили токсини у воду. В разі виявлення загрози для здоров’я киян обіцяють оперативно повідомити.

На території озера працюють водолази-сапери ДСНС скриншот відео

Водолази-сапери ДСНС обстежують водойму на наявність вибухонебезпечних предметів скриншот відео

Також водолази-сапери ДСНС обстежують водойму на наявність вибухонебезпечних предметів, розпочали роботи з прибирання уламків. Крім того, лайфгарди провели роз’яснювальні бесіди з місцевими мешканцями та встановили попереджувальні знаки.

Нагадаємо, 27 грудня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки одна людина загинула, відомо про понад три десятки поранених людей, з яких є діти. Через атаку у кількох районах столиці виникли пожежі в багатоповерхівках, зазнав ушкодження гуртожиток Київського авіаційного інституту.

У місті запроваджені екстрені вимкнення електроенергії. Через пошкодження в системі енергопостачання 4 тисячі житлових будинків і без тепла. На правому та лівому берегах міста понижений тиск води, повідомив міський голова Віталій Кличко.