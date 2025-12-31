Головна Київ Новини
Киянин отримав 9,5 років за збут психотропів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Киянин отримав 9,5 років за збут психотропів
Суд виніс вирок киянину за незаконний обіг психотропних речовин
фото: Прокуратура України

Обвинувачений придбав та намагався збути особливу небезпечну психотропну речовину PVP та метамфетамін у понад 114 грам

Киянина засудили до більш як 9 років за незаконне збут психотропів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 31 грудня.

«За підтриманням публічного обвинувачення Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 44-річному чоловіку, за фактом незаконного придбання, зберігання та збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP, метамфетамін в особливо великих розмірах на території міста Києва», –  йдеться у повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений придбав та намагався збути психотропні речовини PVP та метамфетамін, розфасувавши їх для роздрібного продажу. Затримали його з частиною товару, готово для продажу.

Психотропні речовини у чоловіка знайшли і вдома. Прокурор довів, що обвинувачений придбав та намагався збути особливу небезпечну психотропну речовину PVP та метамфетамін у понад 114 г.

Зрештою, чоловіка засудили до остаточного покарання у вигляді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, 24 грудня Державна митна служба України викрила чоловіка, який намагався перевезти наркотичну речовину через кордон, прикріпивши її скотчем до спини. Загалом вилучено близько 4 кг амфетаміну. 

Як повідомлялося, столичні кінологи та їхні чотирилапі помічники зробили вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, вилучивши понад 50 кілограмів наркотичних речовин протягом одинадцяти місяців 2025 року.

