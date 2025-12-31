Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня
Тарифи на електроенергію для киян залишаться незмінними – 4,32 грн за кВт/год
фото: glavcom.ua

Головною новиною для пасажирів стане запровадження єдиної форми квитка для всього комунального транспорту

З 1 січня 2026 року у столиці відбудеться низка змін у системі оплати проїзду, водночас більшість комунальних тарифів залишаться стабільними. Попри дію мораторію на підвищення цін, суми у деяких платіжках можуть змінитись через планові перерахунки. «Главком» зібрав усю актуальну інформацію про вартість послуг у новому році.

Комунальні послуги: світло та газ

Тарифи на електроенергію для киян залишаться незмінними – 4,32 грн за кВт/год. При цьому власники двозонних лічильників зможуть і надалі економити, сплачуючи за нічне споживання за половинним тарифом – 2,16 грн за кВт/год. 

Ціна на газ для побутових споживачів також зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця квітня 2026 року. Проте з 1 січня платіжки для частини споживачів можуть змінитися. Це пов’язано з щорічним перерахунком плати за розподіл газу (доставку), який базується на фактичному споживанні за період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Якщо за цей час ви використали більше газу, ніж у попередній період, щомісячний платіж зросте, якщо менше – зменшиться.

Вода, опалення та утримання будинків

Завдяки дії мораторію ціни на тепло та воду для населення залишаються на рівні минулого року:

  • Холодна вода та водовідведення: 30,384 грн за куб. м (у тому числі 16,164 грн за воду та 14,220 грн за каналізацію).
  • Гаряча вода: 97,89 грн за куб. м.
  • Опалення: 1654,41 грн за 1 Гкал (підсумкова сума залежатиме від фактичного обсягу спожитого тепла за показниками лічильників).

Що стосується утримання будинків та прибудинкових територій, то тут фіксованого тарифу немає. Вартість визначається кожним ЖЕКом або ОСББ індивідуально і залежить від площі квартири. В середньому по місту цей показник коливається у межах 12–14 грн за квадратний метр.

Транспорт: єдиний е-квиток та ціни

Головною новиною для пасажирів стане запровадження єдиної форми квитка для всього комунального транспорту. Універсальний е-квиток можна буде придбати та поповнити у терміналах метрополітену або через застосунок «Київ Цифровий».

Вартість проїзду в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метро зафіксована на таких рівнях:

  • 8 грн – за одну поїздку;
  • 6,50 грн – за умови купівлі 50 поїздок на транспортну карту.

Сама транспортна карта коштуватиме 96 грн, а пластикова учнівська – 120 грн. Проїзд у міській електричці обійдеться дорожче – 14,99 грн за одну поїздку. 

Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду. 

До слова, в Україні станом на початок листопада 2025 року налічується 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути.

Теги: правила квиток послуги водопостачання кияни опалення метро тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів
15 грудня, 13:51
Україна зустрічає вже четвертий воєнний Новий Рік
(Не) святкова атмосфера: як зустрічатимуть Новий рік у наближених до фронту містах
22 грудня, 14:15
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
2 грудня, 23:29
Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка у 2007–2022 роках Віктор Огнев’юк
Ректор університету Грінченка посмертно став почесним громадянином Києва
4 грудня, 16:06
Аварійно-відновлювальні бригади працювали цілодобово
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
12 грудня, 15:50
На бульварі Верховної Ради сталося пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
17 грудня, 17:46
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
27 грудня, 23:16
Спільнота «Київська коляда» вітає пасажирів метро на «Золотих воротах»
У метро колядники вітали пасажирів і дарували дітям символ Різдва (відео)
25 грудня, 17:00
Польща закриває прогалини в обороні цивільних
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
29 грудня, 07:53

Новини

Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня
Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня
У Кагарлику на пішохідному переході автомобіль збив 13-річного підлітка
У Кагарлику на пішохідному переході автомобіль збив 13-річного підлітка
Серйозна ДТП за участі таксі на вулиці Стеценка: рух у бік «Дорогожичів» заблоковано
Серйозна ДТП за участі таксі на вулиці Стеценка: рух у бік «Дорогожичів» заблоковано
У Києві на трамвайні маршрути вийшла спецтехніка для очищення колій від снігу
У Києві на трамвайні маршрути вийшла спецтехніка для очищення колій від снігу
У Києві відбулося прощання з актором Анатолієм Сухановим (фото)
У Києві відбулося прощання з актором Анатолієм Сухановим (фото)
Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого
Обманути експертизу не вдалося: у Києві засуджено вбивць, які імітували смерть знайомого

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua