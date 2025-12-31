Нові правила проїзду та перерахунок за газ: що зміниться для киян із 1 січня

Головною новиною для пасажирів стане запровадження єдиної форми квитка для всього комунального транспорту

З 1 січня 2026 року у столиці відбудеться низка змін у системі оплати проїзду, водночас більшість комунальних тарифів залишаться стабільними. Попри дію мораторію на підвищення цін, суми у деяких платіжках можуть змінитись через планові перерахунки. «Главком» зібрав усю актуальну інформацію про вартість послуг у новому році.

Комунальні послуги: світло та газ

Тарифи на електроенергію для киян залишаться незмінними – 4,32 грн за кВт/год. При цьому власники двозонних лічильників зможуть і надалі економити, сплачуючи за нічне споживання за половинним тарифом – 2,16 грн за кВт/год.

Ціна на газ для побутових споживачів також зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до кінця квітня 2026 року. Проте з 1 січня платіжки для частини споживачів можуть змінитися. Це пов’язано з щорічним перерахунком плати за розподіл газу (доставку), який базується на фактичному споживанні за період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Якщо за цей час ви використали більше газу, ніж у попередній період, щомісячний платіж зросте, якщо менше – зменшиться.

Вода, опалення та утримання будинків

Завдяки дії мораторію ціни на тепло та воду для населення залишаються на рівні минулого року:

Холодна вода та водовідведення: 30,384 грн за куб. м (у тому числі 16,164 грн за воду та 14,220 грн за каналізацію).

Гаряча вода: 97,89 грн за куб. м.

Опалення: 1654,41 грн за 1 Гкал (підсумкова сума залежатиме від фактичного обсягу спожитого тепла за показниками лічильників).

Що стосується утримання будинків та прибудинкових територій, то тут фіксованого тарифу немає. Вартість визначається кожним ЖЕКом або ОСББ індивідуально і залежить від площі квартири. В середньому по місту цей показник коливається у межах 12–14 грн за квадратний метр.

Транспорт: єдиний е-квиток та ціни

Головною новиною для пасажирів стане запровадження єдиної форми квитка для всього комунального транспорту. Універсальний е-квиток можна буде придбати та поповнити у терміналах метрополітену або через застосунок «Київ Цифровий».

Вартість проїзду в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метро зафіксована на таких рівнях:

8 грн – за одну поїздку;

6,50 грн – за умови купівлі 50 поїздок на транспортну карту.

Сама транспортна карта коштуватиме 96 грн, а пластикова учнівська – 120 грн. Проїзд у міській електричці обійдеться дорожче – 14,99 грн за одну поїздку.

Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду.

До слова, в Україні станом на початок листопада 2025 року налічується 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути.