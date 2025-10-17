Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11266 танків
фото: Ярослав Галас

Протягом минулої доби українські захисники знищили 730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 17 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1128030 (+730) осіб;
  • танків – 11266 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23394 (+10) од;
  • артилерійських систем – 33748 (+35) од;
  • РСЗВ – 1520 (+0) од;
  • засоби ППО – 1228 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588);
  • крилаті ракети – 3864 (+5);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73);
  • спеціальна техніка – 3978 (+1).
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1332-й день повномасштабної війни в Україні.

