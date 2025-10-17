Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 730 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 17 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1128030 (+730) осіб;
- танків – 11266 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23394 (+10) од;
- артилерійських систем – 33748 (+35) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1228 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588);
- крилаті ракети – 3864 (+5);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73);
- спеціальна техніка – 3978 (+1).
Нагадаємо, триває 1332-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0